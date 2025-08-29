Последние два сезона футболист провел во французском "Гавре"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" ждал возвращения в команду полузащитника Далера Кузяева, но футболист ищет клуб в Европе. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

"Далера ждали в "Зените". Но он ищет клуб в Европе", - сказал Медведев.

17 июня стало известно, что Кузяев покинул французский "Гавр", он провел в команде два сезона.

Кузяеву 32 года. Ранее он выступал за "Карелию", нижнекамский "Нефтехимик", грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") и петербургский "Зенит", с которым пять раз становился чемпионом России. За сборную России Кузяев провел 51 матч и забил 3 гола.