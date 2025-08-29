ПАОК сыграет с "Бетисом" и "Лионом" на общем этапе Лиги Европы

За греческий клуб выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Греческий ПАОК, за который выступают российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев, сыграет с испанским "Бетисом" и французским "Лионом" на общем этапе Лиги Европы. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Также в соперники ПАОКу достались французский "Лилль", израильский "Маккаби" из Тель-Авива, швейцарский "Янг Бойз", болгарский "Лудогорец", норвежский "Бранн" и испанская "Сельта".

В Лиге конференций словенский "Целе", за который выступает российский футболист Никита Иосифов, встретится с польской "Легией", ирландскими "Шелбурном", "Шэмрок Роверс", греческим АЕКом, хорватской "Риекой" и чешской "Сигмой". АЕК, который возглавляет бывший тренер ЦСКА Марко Николич, также сыграет с "Шэмрок Роверс", итальянской "Фиорентиной", шотландским "Абердином", румынской "Университатей" и турецким "Самсунспором".

На общем этапе Лиги Европы выступят 36 команд. Каждая из них проведет по 8 матчей. Восемь лучших клубов выйдут 1/8 финала турнира. Клубы, расположившиеся на местах с 9-го по 24-е сыграют раунд плей-офф за выход в 1/8 финала. Формат общего этапа Лиги конференций аналогичен регламенту Лиги Европы, за исключением того, что каждая команда проведет по шесть игр.

Матчи первого тура пройдут 24-25 сентября. Действующим победителем Лиги Европы является английский "Тоттенхэм". Лигу конференций в прошлом сезоне выиграл английский "Челси".