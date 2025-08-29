Спортсмены смогут получить квоты, если будут участвовать в соревнованиях под эгидой IBU

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские биатлонисты смогут получить олимпийские квоты, если будут участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщил глава IBU Олле Далин.

Ранее стало известно, что IBU не предусмотрел в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года участие нейтральных спортсменов.

"Это соответствует правилам мероприятий и соревнований IBU", - сказал Далин в ответ на вопрос, смогут ли россияне получить олимпийские квоты при участии в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее в IBU заявили ТАСС, что восстановление членства Союза биатлонистов России является одним из главных условий для выступления российских спортсменов на соревнованиях под эгидой международной организации.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены IBU в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.