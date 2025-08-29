Футболист считает такой формат прикольным

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фиджитал-футбол имеет интересный формат, а соревнования на Играх будущего прошли на хорошем уровне. Такое мнение ТАСС на форуме "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" высказал нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба.

В пятницу команда Дзюбы обыграла команду Роберта Фахретдинова (Ufenok77) в шоу-матче по фиджитал-футболу. Дзюба принял участие в обоих частях игры, в виртуальном матче команда футболиста выиграла со счетом 2:1, в реальной - со счетом 10:6. Общий счет составил 12:7.

"Формат фиджитал-футбола прикольный. Я не в первый раз сталкиваюсь с ним, в Казани [на Играх будущего] было круто. Мне нравится", - сказал Дзюба.

Первые Игры будущего, в соревнованиях которых был фиджитал-футбол, прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В турнире приняли участие около 2 тыс. спортсменов из более чем ста стран мира, соревновавшихся в 21 дисциплине.