Первый вице-президент федерации Роман Ротенберг отметил, что сейчас обсуждаются несколько вариантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) хотела бы провести Кубок Первого канала в одном из регионов. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент федерации Роман Ротенберг.

Традиционный декабрьский турнир с участием сборных последние два года проводился в Санкт-Петербурге: в 2023 году в Ледовом дворце, в 2024 году на "СКА-Арене".

"Мы сейчас обсуждаем несколько вариантов. Пока комментировать это не хочу, так как мы находимся в диалоге. Но мы хотим сыграть в регионах. Думаю, все потом будут удивлены, и это будет хорошая история", - сказал Ротенберг.

Соревнования обычно проводились в Москве и Санкт-Петербурге. В 2013 и 2014 годах турнир проходил в Сочи.