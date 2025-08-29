Футболист Гайч перешел в аренду из ЦСКА в "Крылья Советов"

Соглашение рассчитано до конца сезона

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Аргентинский футболист Адольфо Гайч перешел из московского ЦСКА в самарские "Крылья Советов" на правах арендного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Нападающий проведет в самарском клубе сезон-2025/26.

Гайчу 26 лет, он подписал контракт с ЦСКА в 2020 году. На правах аренды игрок выступал за итальянские "Беневенто" и "Верону", испанскую "Уэску", турецкие "Ризеспор" и "Антальяспор". За ЦСКА Гайч провел 39 матчей в различных турнирах, забив 3 мяча и отдав 4 голевые передачи.