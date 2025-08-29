Прежнее соглашение словака истекло в конце мая

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Спартак" сразу хотел подписать с лучшим снайпером команды прошлого сезона словаком Адамом Ружичкой контракт на два года. Об этом журналистам рассказал спортивный директор столичного клуба Роман Беляев.

"Спартак" продлил соглашение с 26-летним словаком, оно истекло в конце мая.

"Мы сказали сразу, что хотим продлить с ним контракт. Он пробовал варианты в Северной Америке, а на финальной стадии переговоров вариант с контрактом на два года был желанием с нашей стороны. Думаю, и для него выгодно иметь двухлетний контракт, тем более что у него произошли изменения в личной жизни", - сказал Беляев.

По словам спортивного директора, перед "Спартаком" стоит задача найти качественного защитника. В то же время пока нет вариантов для ограниченно свободного агента, игрока обороны Егора Савикова. "В процессе переговоров мы не заметили у него большого желания играть в "Спартаке". От других клубов мы пока не получили хороших предложений", - отметил Беляев.

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов рассказал о процессе работы с центральным нападающим первого звена Иваном Морозовым. "Я ему стараюсь помочь во всех отношениях, потому что мне позиция центрального нападающего знакома. Есть все эти нюансы, которые он еще не до конца осознал. Парень с большим потенциалом, может заиграть совсем по-другому с лучшей стороны. У нас все ребята достаточно талантливы, и с каждым приходится работать", - отметил Жамнов.