МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уровень внутреннего потолка зарплат в хоккейном клубе "Спартак" является оптимальным. Такое мнение высказал журналистам спортивный директор красно-белых Роман Беляев.

По информации "Спорт-Экспресса", самыми дорогими хоккеистами команды являются форварды Иван Морозов, Павел Порядин, Адам Ружичка и Нэйтан Тодд с зарплатой в 45 млн рублей в год. Ранее самым высокооплачиваемым игроком команды был Николай Голдобин, перешедший в СКА.

"Если говорить о Голдобине, то его контракт со СКА меньше нашего внутреннего потолка (зарплата Голдобина, по информации "Спорт-Экспресса", в предстоящем сезоне составит 35 млн рублей - прим. ТАСС). Мы видим, на какие деньги подписывает игроков московское "Динамо". Значит, может, мы все правильно делаем, и клубы на "Спартак" смотрят в этой истории", - сказал Беляев.

"Если мы видим официальные цифры трансферов звезд лиги, то они плюс-минус соответствуют нашему внутреннему потолку. И чтобы этот потолок поднимать, надо понимать, каким игрокам клуб готов платить больше. Если с нами подписываются такие топ-игроки, как Тодд и Ружичка, значит, их устраивают условия, которые дает "Спартак", - также пояснил он.