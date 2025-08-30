За команду из Алжира россиянин выступал с 6 февраля 2025 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Футболист Иван Игнатьев перешел из алжирской "Кабилии" в клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба "Кабилии".

За команду из Алжира россиянин выступал с 6 февраля 2025 года, перейдя из армянского "Урарту".

Игнатьеву 26 лет, он является воспитанником "Краснодара", за основную команду которого выступал с 2016 по 2019 год. По ходу карьеры футболист также играл за казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов", московский "Локомотив" и "Сочи". Также он защищал цвета сербского "Железничара".

"Оренбург" после шести туров набрал 6 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.