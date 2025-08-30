Россиянка уступила в третьем круге US Open

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российской теннисистке Мирре Андреевой нужно добавлять в физических кондициях. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Андреева проиграла американке Тейлор Таунсенд в матче третьего круга Открытого чемпионата США.

"Неожиданное поражение, я думал, что Мирра пройдет третий круг. Это говорит о том, что ей еще не хватает опыта, и многому нужно научиться, - сказал Янчук. - В первую очередь нужно добавлять физически, потому что ей еще пока не хватает мощи. Она может проводить умные комбинации, но ей трудно играть против соперниц, значительно превосходящих ее физически".