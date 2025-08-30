Соглашение рассчитано на один сезон

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" заключил полноценный контракт с нападающим Александром Кисаковым. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее Кисаков подписал с "Динамо" пробный контракт.

Кисакову 22 года. Последние три сезона он провел в команде "Рочестер" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а ранее выступал за "Динамо". В 2021 году нападающий был выбран под 53-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Баффало". В том же году он стал победителем Молодежной хоккейной лиги в составе "Динамо".