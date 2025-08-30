Баскетболисты заключили контракты с "Бруклином" и "Майами"

ПЕРМЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты Егор Демин и Владислав Голдин будут вызываться в сборную России, когда она вернется к участию в международных турнирах. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Зоран Лукич.

"Они будут вызваны в сборную - тут никаких вопросов быть не может, - сказал Лукич. - Но многое будет зависеть от концовки сезона, восстановлении, но мы за всем этим будем следить, разговаривать. Решение будем принимать отталкиваясь от разных факторов".

На драфте НБА Демина под 8-м номером выбрал "Бруклин", он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. 3 июля двусторонний контракт с "Майами" заключил Голдин.