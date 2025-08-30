Трофеи Дацюка выставили на "УГМК-Арене"

В субботу пройдет прощальная игра хоккеиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Организаторы прощального матча двукратного обладателя Кубка Стэнли, олимпийского чемпиона и чемпиона мира Павла Дацюка выставили его награды на "УГМК-Арене", где пройдет мероприятие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра начнется в 16:00 мск.

В подтрибунных помещениях выставлены, в частности, копии наград за победу "Детройта" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги ("Президент трофи"), за джентльменское поведение на льду ("Леди Бинг трофи"), знак члена Зала хоккейной славы. Также присутствуют мини-копия Кубка Гагарина, завоеванного Дацюком в СКА в 2017 году, приз самому ценному игроку чемпионата России сезона-2004/05, перстень за победу на чемпионате мира 2012 года.

На арене можно ознакомиться с карьерой Дацюка, прочитать высказывания о нем его партнеров и тренеров.