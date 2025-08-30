В нынешнем сезоне Лиги Европы принимает участие "Маккаби" из Тель-Авива

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Некоторые европейские клубы связывались с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.

В нынешнем сезоне в еврокубках примет участие один клуб из Израиля - "Маккаби" из Тель-Авива. На общем этапе Лиги Европы израильская команда встретится с хорватским "Динамо" из Загреба, английской "Астон Виллой", французским "Лионом", датским "Мидтьюлланном", итальянской "Болоньей", германскими "Штутгартом" и "Фрайбургом", а также с греческим ПАОКом, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев.