Прощальный матч Павла Дацюка пройдет 30 августа на "УГМК-Арене"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сыграет в матче, посвященном двукратному обладателю Кубка Стэнли, олимпийскому чемпиону и чемпиону мира Павлу Дацюку. Об этом сообщает пресс-служба организаторов поединка.

Ранее Овечкин анонсировал, что приедет в Екатеринбург на чествование Дацюка. Вместе с ним и Дацюком в команде сыграют обладатели Кубка Стэнли Сергей Федоров и Валерий Каменский, олимпийский чемпион Илья Ковальчук, тренерами будут Олег Знарок, Александр Якушев и Владимир Крикунов.

В составе команды-соперника выступят, в частности, двукратный чемпион мира и президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, олимпийский чемпион Кирилл Капризов. Игра начнется на "УГМК-Арене" в 16:00 мск.