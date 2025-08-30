Ольховский назвал неожиданным поражение Мирры Андреевой от Таунсенд

Россиянка уступила со счетом 5:7, 2:6

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева по классу значительно лучше американки Тейлор Таунсенд, поэтому ее поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) стало неожиданным. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Таунсенд.

"Конечно, это поражение стало неожиданностью, от Мирры ждали большего, тем более что она говорила, что находится в хорошей форме, - сказал Ольховский. - Мирра выше классом своей соперницы, но в женском теннисе сейчас мало стабильных игроков, поэтому многое решает психология в отдельно взятый момент. Надо сделать правильные выводы из этого поражения и работать дальше".

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).