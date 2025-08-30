Дацюк рассказал, могут ли в клубе НХЛ "Детройт" вывести из обращения его 13-й номер

Ранее стало известно, что "Детройт" выведет из обращения номер Сергея Федорова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. В США, как и везде в мире, 13-й номер является несчастливым, поэтому вряд ли его станут выводить из обращения в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт". Такое мнение журналистам высказал двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Павел Дацюк.

Ранее "Детройт" объявил, что в январе перед домашним матчем НХЛ с "Каролиной" будет выведен из обращения 91-й номер, под которым играл трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе команды Сергей Федоров. Дацюк в "Детройте" выступал под 13-м номером.

"Думаю, в Америке и так немного желающих играть под 13-м номером. Там даже 13-е этажи не считают, что говорит о многом", - ответил Дацюк на вопрос, могут ли в клубе вывести из обращения его номер.

30 августа в Екатеринбурге пройдет матч прощальный матч Дацюка. Встреча состоится на "УГМК-Арене", начало - 16:00 мск.

"Идею проведения матча вынашивал практически с окончания карьеры, три года к этому шел. Хотел бы видеть на нем одноклубников по "Детройту": Никласа Лидстрема, Стива Айзермана, Криса Челиоса, Хенрика Зеттерберга. Их можно долго перечислять. Не получилось по ряду причин", - отметил Дацюк.