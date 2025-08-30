Красно-синие заняли первое место в группе В

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:2 обыграл китайский "Шанхай Дрэгонс" в матче группового этапа Кубка мэра Москвы по хоккею и вышел в финал турнира. Соревнования проходят на арене "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Яппаров (3-я минута), Иван Янченко (10), Виталий Абрамов (23) и Денис Гурьянов (28). У проигравших отличились Гейдж Куинни (46) и Иван Чехович (49).

ЦСКА набрал четыре очка и занял первое место в группе В. В финале армейцы 31 августа сыграют с победителем встречи между московским и минским "Динамо". Проигравший в этом матче поборется с "Шанхай Дрэгонс" за третье место на турнире. В игре за пятое место московский "Спартак" сыграет с нижегородским "Торпедо".

"Шанхай Дрэгонс" потерпел первое поражение после смены названия, до этого клуб с сезона-2016/17 назывался "Куньлунь Ред Стар". Нынешним летом у команды сменился главный тренер, теперь этот пост занимает канадец Жерар Галлан. В 2021 году специалист привел к победе сборную Канады на чемпионате мира, обыгравшую в четвертьфинале команду России. На данный момент это мировое первенство остается последним для россиян.

Кубок мэра - турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге. Московское "Динамо" и ЦСКА - единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед: динамовцы завоевывали трофей семь раз, армейцы - шесть. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал "Спартак", один раз - подмосковный "Витязь", который этим летом прекратил свое существование.