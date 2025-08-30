Матч сборных Германии и Литвы прошел 30 августа

ТАСС, 30 августа. Литовские болельщики позволяли себе расистские оскорбления в адрес баскетболистов сборной Германии. Об этом рассказал игрок сборной Германии Деннис Шрёдер, комментарий которого приводит портал Basket News.

Матч сборных Германии и Литвы прошел 30 августа и завершился победой немцев со счетом 107:88. По словам Шрёдера, литовские болельщики не только позволили себе оскорбления, но также издавали звуки, похожие на крики обезьян, что привело к стычке в коридоре арены между игроками и персоналом команд.

"Это то, что я совершенно не могу принять. Расизму в этом мире не место. Думаю, некоторым болельщикам пришлось покинуть трибуны из соображений безопасности. Полагаю, об этом также сообщалось", - сказал Шрёдер.

Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре. Турнир завершится 14 сентября. Сборная России отстранена от участия в соревнованиях и не выступала в отборочном турнире.