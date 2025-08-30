Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области отметил, что Дацюк делает очень большое дело - занимается развитием молодых спортсменов в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер присвоил олимпийскому чемпиону по хоккею 2018 года, двукратному обладателю Кубка Стэнли Павлу Дацюку звание почетного гражданина Свердловской области за особые заслуги в сфере физической культуры и спорта, способствовавшие укреплению и развитию региона, передает корреспондент ТАСС с матча звезд мирового хоккея на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге.

"Я хочу сказать огромные слова благодарности Павлу за то, что он здесь живет вместе с нами и делает очень большое дело - он занимается развитием ребят молодых, будущих спортсменов и будущего нашей страны. Я хочу вручить сегодня Павлу звание "Почетный гражданин Свердловской области", - сказал Паслер.

Дацюку 47 лет. Он также является бронзовым призером Олимпиады (2002), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств, обладателем Кубка Гагарина (2017). Дацюк является членом Тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и выигрывавшие Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге Дацюк выступал за "Детройт", с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах. В 2024 году он был включен в Зал хоккейной славы.