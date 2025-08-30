САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" победили "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы в матче забили Дуглас Сантос (47-я минута) и Матео Кассьерра (73).
"Зенит" поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. "Пари НН" потерпел шестое поражение в семи турах и идет на предпоследней, 15-й строчке в таблице, имея в активе 3 очка.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Зенит" 14 сентября в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", "Пари НН" днем ранее дома встретится с "Оренбургом".
1
"Краснодар"
6
5
0
1
15
17
3
14
2
ЦСКА
6
4
2
0
14
14
5
9
3
"Локомотив"
6
4
2
0
14
16
9
7
4
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
5
"Балтика"
6
3
3
0
12
11
5
6
6
"Рубин"
7
3
2
2
11
10
12
-2
7
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
8
"Спартак"
6
2
2
2
8
8
10
-2
9
"Крылья Советов"
6
2
2
2
8
9
12
-3
10
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
11
"Оренбург"
7
1
4
2
7
9
10
-1
12
"Акрон"
6
1
3
2
6
9
8
1
13
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
14
"Ростов"
6
1
1
4
4
6
11
-5
15
"Пари НН"
7
1
0
6
3
4
14
-10
16
"Сочи"
6
0
1
5
1
3
17
-14