Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" победили "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы в матче забили Дуглас Сантос (47-я минута) и Матео Кассьерра (73).

"Зенит" поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. "Пари НН" потерпел шестое поражение в семи турах и идет на предпоследней, 15-й строчке в таблице, имея в активе 3 очка.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Зенит" 14 сентября в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", "Пари НН" днем ранее дома встретится с "Оренбургом".