В федерации каноэ отметили высокий уровень гребцов на Кубке доброй воли

Соревнования проходили с 27 по 30 августа в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Уровень соревнований на Кубке доброй воли можно сопоставить с тем, что был на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации каноэ России Евгений Архипов.

"Соревнования прошли на высоком уровне. Недавно проходил чемпионат мира, здесь уровень соревнований сопоставимый. Отмечу, что наши спортсмены вернулись с чемпионата мира, где показали достойный результат, для них было очень важно выступить на родной земле", - сказал Архипов.

Чемпионат мира проходил с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.