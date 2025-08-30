Красно-белые обыграли "Сочи" в матче РПЛ благодаря двум голам с пенальти

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Сочи" Роберт Морено получил красную карточку после игры против московского "Спартака" за просьбу объяснить назначенные пенальти в ворота команды. Об этом журналистам рассказал тренер "Сочи" Эдуардо Докампо.

В субботу "Сочи" на выезде уступил "Спартаку" со счетом 1:2 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые забили два мяча с пенальти.

"Матч был тяжелый для нас, но думаю, что достойно играли против "Спартака", пропустили только с пенальти, это суровое наказание для нас. Понятно, что пенальти были непонятны, он подошел к арбитру спросить, за что поставили пенальти, сразу был удален", - сказал Докампо.