Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович не собирается сдаваться и опускать руки, для него важна работа в этом футбольном клубе. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Спартак" дома обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

"Начало было таким, как хотели, первые 15-20 минут провели как нужно. Активный прессинг, нужно было открыть счет, все начиналось так, как нужно, потом пошли ошибки одна за одной, делали подарки, это сказалось на уверенности, соперник взял контроль. Мы понимали, что во втором тайме будет сложнее. Моменты у нас были, в футболе все решают эпизоды, все в этих эпизодах сложилось в нашу пользу, в матче с "Зенитом" было не в нашу пользу. Я понимаю, что нужно еще работать", - сказал Станкович.

"Никаких особенных отношений и контактов с болельщиками нет. Те, кто сидит за спиной, могут сказать реплику, пошутить, дать пять, но не более. В Спартаке нельзя довольствоваться малым, 26-27 матчей должны быть на высочайшем уровне. Это и делает разницу. Чемпионат сильный и конкурентный, никто не отдает очки. Освистывание болельщиков? Оно было очевидным, понятно, что не все нравилось, возможно, я бы делал так же, мне тоже не нравилось, как мы действовали. Хотелось все закрыть в первом тайме, были силы для этого. Я могу сказать, что я не сдамся, буду биться до конца, работа в "Спартаке" для меня очень важна", - добавил Станкович.