Овечкин считает, что Дацюк заслуживает выведения своего номера из обращения в "Детройте"

Ранее "Детройт" объявил, что в январе будет выведен из обращения 91-й номер, под которым играл Сергей Федоров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин считает, что двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" Павел Дацюк заслуживает выведения из обращения своего 13-го игрового номера, под которым он выступал за команду. Такое мнение Овечкин высказал журналистам.

Ранее "Детройт" объявил, что в январе перед домашним матчем с "Каролиной" будет выведен из обращения 91-й номер, под которым играл трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе команды Сергей Федоров.

"Конечно, Павел Дацюк заслуживает такой же чести", - сказал Овечкин, отвечая на вопрос о том, заслуживает ли Дацюк выведения из обращения в "Детройте" 13-го номера.

Он также поделился впечатлениями о шоу-матче на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге, посвященном Дацюку. "Шикарная арена, я вообще в восторге. Мне сказали, что здесь еще женская баскетбольная команда играет, а моя мама тоже в женском баскетболе, поэтому приятно находиться в таком дворце, атмосфера прекрасная", - отметил Овечкин.

Дацюку 47 лет, он также является олимпийским чемпионом (2018), чемпионом мира (2012), обладателем Кубка Гагарина (2017), бронзовым призером Олимпиады (2002), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств. Дацюк является членом Тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и выигрывавшие Кубок Стэнли. В 2024 году он был включен в Зал хоккейной славы.