Красно-белые одержали победу над "Сочи" благодаря двум голам Эсекьеля Барко с пенальти

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" показали не тот уровень игры, который должны демонстрировать. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

Матч прошел в субботу и завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Победный мяч Эсекьель Барко забил на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте, во второй раз в матче реализовав пенальти.

"Мое мнение, что игра не получилась. И, честно говоря, я очень переживал, нервничал. Видно было, что игра не соответствовала тому уровню, который наши футболисты должны демонстрировать. К счастью, на характере дожали на последних секундах, забрали три очка, что сейчас самое главное", - сказал Малышев.

Генеральный директор "Спартака" также оценил игру команды в сезоне-2025/26. "Естественно, мы все разочарованы, недовольны. По крайней мере, сейчас ситуация начинает по результатам выправляться. Кажется, что игры с "Зенитом" и "Рубином" по качеству были лучше, чем предыдущие", - отметил Малышев.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича 13 сентября сыграют в гостях с московским "Динамо".