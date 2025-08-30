Столичная команда занимает шестое место в таблице РПЛ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Комментировать будущее главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Деяна Станковича в команде бессмысленно, поскольку любые изменения в этом виде спорта могут происходить очень быстро. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

Ранее "Спартак" по итогам четырех туров Мир - Российской премьер-лиги показал худший старт с 2011 года, на этом отрезке красно-белые набрали 4 очка. В дальнейшем подопечные Станковича сыграли в чемпионате страны вничью с "Зенитом" (2:2) и одержали две победы - над казанским "Рубином" (2:0) и "Сочи" (2:1).

"Абсолютно бессмысленно комментировать. Я уже не один раз говорил, когда подобные вопросы задавались в отношении предыдущих тренеров. Футбол - это эмоциональная история, здесь какие-то изменения могут происходить достаточно быстро. Но на данный момент Деян Станкович - наш тренер, больше никаких комментариев", - сказал Малышев.

После седьмого тура "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.