МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" смог найти свою игру, несмотря на неидеальный старт сезона. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко.

Ранее "Спартак" показал свой худший старт сезона с 2011 года, набрав за 4 тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) 4 очка, после чего красно-белые сыграли вничью с петербургским "Зенитом" и одержали две победы подряд.

"Начали мы, конечно, неидеально. Но так начал не только "Спартак", но и другие команды. Сейчас мы выиграли несколько матчей подряд, поэтому да, можно сказать, что мы нащупали свою игру", - сказал Барко.

В матче седьмого тура РПЛ "Спартак" со счетом 2:1 обыграл "Сочи". Московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича 13 сентября в гостях сыграют с московским "Динамо".