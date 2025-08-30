"Спартак" и "Зенит" набирают ход. Команды приблизились к тройке лидеров РПЛ

В субботу московская команда обыграла "Сочи", петербуржцы оказались сильнее "Пари НН"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Программа седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовала в субботу четырьмя матчами. Благодаря победам петербургский "Зенит" и московский "Спартак" приблизились к тройке лидеров турнирной таблицы чемпионата России по футболу.

В Москве "Спартак" не без труда обыграл "Сочи" на "Лукойл-Арене" со счетом 2:1. Перед началом встречи многие ожидали, что красно-белых ожидает простая уверенная победа, так как сочинцы с 1 очком располагаются на последней, 16-й позиции в таблице. Однако этого не случилось. "Спартак" забил победный мяч только на 7-й добавленной к основному времени матча минуте, аргентинский полузащитник Эсекьель Барко реализовал пенальти. Он же и открыл счет на 16-й минуте, тоже отличившись ударом с 11-метровой отметки. У гостей гол на счету Дмитрия Васильева (42).

Болельщики "Спартака" неоднозначно реагировали на игру, были и неодобрительный свист, и скандирования в честь главного тренера команды Деяна Станковича. Сербский специалист согласился с недовольством фанатов. "Оно было очевидным, понятно, что не все нравилось, возможно, я бы делал так же, мне тоже не нравилось, как мы действовали. Хотелось все закрыть в первом тайме, были силы для этого, - сказал Станкович журналистам после игры. - Начало было таким, как хотели, первые 15-20 минут провели как нужно. Активный прессинг, нужно было открыть счет, все начиналось так, как нужно, потом пошли ошибки одна за одной, делали подарки, это сказалось на уверенности, соперник взял контроль".

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров считает, что матч с "Сочи" стал одним из худших в этом сезоне. Недоволен игрой был и генеральный директор "Спартака" Олег Малышев, в разговоре с журналистами он отметил, что игра не соответствовала уровню футболистов красно-белых. Также он выразил разочарование стартом команды в РПЛ, при этом не став подробно комментировать будущее Станковича.

После перенесенного гипертонического криза главный тренер "Сочи" Роберт Морено вернулся на тренерскую скамейку. После финального свистка он получил красную карточку за споры с арбитром. На пресс-конференции его помощник Эдуардо Докампо отметил, что игра получилась тяжелой для команды, а два пенальти были для нее суровым наказанием.

"Спартак" продолжил серию побед во всех турнирах, увеличив ее до трех матчей. Красно-белые с 11 очками поднялись на 6-е место в таблице РПЛ. "Сочи" с 1 очком располагается на последней строчке. В следующем туре, который пройдет после паузы на игры сборных, красно-белые 13 сентября в гостях сыграют против столичного "Динамо", "Сочи" днем позже на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".

"Зенит" выиграл и сменил председателя правления

Также в субботу "Зенит" на своем поле обыграл "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0. Голы в матче забили Дуглас Сантос и Матео Кассьерра. Петербургский клуб набрал 12 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Пари НН" потерпел шестое поражение в семи турах и с 3 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. В следующем туре "Зенит" 14 сентября в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", "Пари НН" днем ранее дома встретится с "Оренбургом".

После матча "Зенит" объявил, что бывший футболист команды Константин Зырянов стал новым председателем правления клуба. Он сменил на этом посту Александра Медведева. "Цели, поставленные советом директоров, не расходятся с моими - нам нужно вернуть чемпионский титул. Задачи - я буду погружаться во все рабочие процессы", - сказал Зырянов в интервью клубной пресс-службе.

Также в субботу "Рубин" в гостях сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 2:2. В составе казанской команды оба мяча забил Мирлинд Даку. Хозяева отыграли отставание в два мяча усилиями Гедеона Гузины и Хорди Томпсона. "Рубин" с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" с 7 очками идет 11-м. В следующем туре казанская команда 12 сентября дома сыграет с махачкалинским "Динамо", оренбуржцы встретятся с "Пари НН".

В заключительном матче дня грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Виктор Мелехин. У "Ахмата" отличился Георгий Мелкадзе, причем результативную передачу ему отдал голкипер грозненцев Гиорги Шелия. Грозненский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 8 очков. "Ростов" идет 13-м, имея в активе 5 очков. В следующем туре грозненская команда 13 сентября дома сыграет с московским "Локомотивом", "Ростов" днем позднее примет столичный ЦСКА.

Программа седьмого тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры "Акрон" - "Балтика", "Локомотив" - "Крылья Советов", ЦСКА - "Краснодар" и "Динамо" (Махачкала) - "Динамо" (Москва).