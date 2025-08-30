ЦСКА и "Краснодар" сыграют в матче за лидерство в РПЛ

Также в воскресенье пройдут матчи "Акрон" - "Балтика", "Локомотив" - "Крылья Советов" и встреча махачкалинского и московского "Динамо"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле сыграет с действующим чемпионом России "Краснодаром" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 18:00 мск.

На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 15 очков. ЦСКА идет на 2-й позиции, в активе армейцев на 1 очко меньше. "Краснодар" выиграл четыре матча чемпионата России подряд, а ЦСКА - три, при этом армейцы еще не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ.

В этом сезоне команды встретились в Казани в матче за Суперкубок России, победу со счетом 1:0 одержал столичный клуб. В прошлом сезоне они сыграли между собой четыре матча, где одержали по две победы, причем выигрывали всегда хозяева.

По мнению обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгения Алдонина, в воскресном матче не будет фаворита. "Я думаю, будет равная тяжелая игра, - сказал Алдонин. - Встречаются две лучшие команды чемпионата на сегодняшний день, трудно кому-то отдать предпочтение. Обе команды забивающие, так что я думаю, что игра будет зрелищной".

"Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов"

В другом матче сыграет ближайший преследователь ЦСКА и "Краснодара" - столичный "Локомотив" примет самарские "Крылья Советов", встреча начнется в 15:45 мск. У "Локомотива", как и у ЦСКА, в активе 14 очков и ни одного поражения. "Крылья Советов" с 8 очками занимают 10-е место.

В прошлом сезоне команды сыграли два матча в РПЛ, в которых они обменялись домашними победами. Последний матч, который прошел в Самаре, завершился со счетом 5:1 в пользу "Крыльев Советов".

Также в воскресенье "Акрон" из Тольятти примет калининградскую "Балтику". "Балтика" идет на 5-м месте, имея в активе 12 очков. Калиниградцы еще не проиграли ни одной игры в чемпионате. "Акрон" занимает 12-е место, набрав 6 очков.

В этом сезоне команды встречались на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, победу на своем поле со счетом 2:1 одержал "Акрон". Воскресный матч начнется в 13:30 мск.

Игровой день завершится в Махачкале, где местное "Динамо" встретится с "Динамо" из Москвы. Начало матча запланировано на 20:30 мск. Столичная команда располагается на 8-й позиции, набрав 8 очков. Махачкалинцы занимают 14-е место, имея в активе 5 очков.

В прошлом сезоне команды сыграли между собой четыре матча, во всех сильнее оказывались москвичи.