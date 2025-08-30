В третьем круге российский теннисист победил Чака Коулмэна Вона из Гонконга

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Чака Коулмэна Вона из Гонконга в матче третьего круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 15-м номером. Вон пробился в основную сетку через квалификацию. В четвертом круге россиянин сыграет с победителем противостояния между Александром Зверевым из Германии (3-й номер посева) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (25).

Рублеву 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Вону 21 год, он располагается на 173-й строчке в мировом рейтинге и ни разу не выигрывал на турнирах ATP. В 2021 году он завоевал бронзу Универсиады в миксте.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).