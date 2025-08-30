О назначении Зырянова было объявлено в субботу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" должен вернуть себе титул чемпиона России. Такое мнение высказал председатель правления "Зенита" Константин Зырянов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В субботу "Зенит" объявил, что Зырянов на посту председателя правления клуба сменил Александра Медведева.

"Чувствую приятное волнение, а также большую ответственность, поскольку "Зенит" является флагманом нашего российского футбола. Прекрасно понимаю степень ответственности, которая ляжет на меня и людей, которые будут рядом со мной работать. Цели, поставленные советом директоров, не расходятся с моими - нужно вернуть чемпионский титул", - сказал Зырянов.

Зырянову 47 лет, в период игровой карьеры он выступал за "Зенит" с 2007 по 2014 год, став трехкратным чемпионом России, обладателем кубка страны. Дважды Зырянов выигрывал Суперкубок России, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за пермский "Амкар" и московское "Торпедо". В 2008 году в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. Позднее Зырянов начал тренерскую карьеру, работал в системе "Зенита", а также в новороссийском "Черноморце".