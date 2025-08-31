В четвертом круге польская теннисистка сыграет с россиянкой Екатериной Александровой

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская уступила представительнице Польши Иге Свёнтек в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под 2-м номером. Калинская выступала под 29-м номером посева. В четвертом круге польская теннисистка сыграет с Екатериной Александровой (13) - единственной россиянкой, оставшейся в сетке в женском одиночном разряде.

Калинской 26 лет, она занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Свёнтек 24 года, она является второй ракеткой мира. В ее активе 24 титула WTA. Польская теннисистка шесть раз выигрывала турниры Большого шлема - четыре раза она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022-2024), по одному разу - на Открытом чемпионате США (2022) и Уимблдоне (2025). В 2024 году Свёнтек стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде, спортсменка 125 недель возглавляла рейтинг WTA.

Открытый чемпионат США - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).