Устроившие драку участницы чемпионата России по борьбе получили дисквалификацию и штраф

Лэйла Шаманова и Патимат-Захра Малакаева не смогут выступать на соревнованиях в течение полугода

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Участницы чемпионата России по вольной борьбе Лэйла Шаманова и Патимат-Захра Малакаева, устроившие драку во время схватки за бронзу, дисквалифицированы на полгода и еще на полгода условно. Об этом ТАСС сообщили в дисциплинарной комиссии Федерации спортивной борьбы России.

Инцидент произошел на чемпионате России в конце июня. Шаманову и Малакаеву сняли с соревнований.

"Срок дисквалификации спортсменок на основании регламента составил 12 месяцев - вторая половина условно, - сообщили в комиссии. - Также спортсменкам вынесен штраф в размере 25 тысяч рублей. Также условная дисквалификация сейчас у Танделовой и Касабиевой".

В финале чемпионата России в весовой категории до 62 кг представительницы Северной Осетии Амина Танделова и Алина Касабиева перед схваткой начали играть в "камень, ножницы, бумага". Как позже пояснили сами спортсменки, они сделали это в шутку, поскольку являются лучшими подругами.