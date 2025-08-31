Россиянин был оштрафован по итогам матча второго круга US Open на $3 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев считает несправедливым наказание в виде денежного штрафа за нецензурную брань в адрес самого себя во время матчей. Комментарий Рублева приводит издание The Mirror US.

Рублев был оштрафован по итогам матча второго круга Открытого чемпионата США с американцем Тристаном Бойером на $3 тыс.

"Когда ты разговариваешь, ты сам решаешь, как это сделать. По моему мнению, за это нельзя штрафовать. Если вы разговариваете с судьей на вышке или линейным арбитром нецензурными словами, то да", - сказал Рублев.

Рублев остался единственным россиянином, продолжающим борьбу на Открытом чемпионате США в мужском одиночном разряде. В четвертом круге турнира он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.