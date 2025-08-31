Встреча прошла в польском Катовице

ТАСС, 31 августа. Польские болельщики освистывали гимн Израиля перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу. Соответствующее видео на своей странице в соцсети Х опубликовал журналист телеканала TVP Sport Якуб Клышчейко.

Встреча прошла 30 августа в польском Катовице и завершилась победой хозяев паркета со счетом 66:64. Сборная Польши выиграла две стартовые встречи на турнире, израильтяне потерпели первое поражение.

Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре. Турнир завершится 14 сентября. Сборная России отстранена от участия в соревнованиях и не выступала в отборочном турнире.