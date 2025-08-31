Французский специалист сотрудничал с российским спортсменом на протяжении восьми лет

ТАСС, 31 августа. Французский тренер Жиль Сервара и российский теннисист Даниил Медведев прекратили сотрудничество. Об этом Сервара сообщил в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В первом круге Открытого чемпионата США Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

"Подходит к концу наше фантастическое совместное восьмилетнее приключение. Как символическое подмигивание жизни, именно после этого турнира мы заканчиваем наше сотрудничество", - написал 44-летний Сервара.

Под руководством француза Медведев выиграл 20 турниров Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В 2020 году россиянин выиграл Итоговый турнир ATP. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира.

Медведеву 29 лет, он потерпел третье подряд поражение в стартовом матче турнира Большого шлема. Единственную победу на турнирах Большого шлема в текущем сезоне Медведев одержал в январе на старте Открытого чемпионата Австралии. В первом круге он переиграл представителя Таиланда Касидита Самрея. Россиянин впервые с 2019 года покинет топ-15 мирового рейтинга.

Сервара работал с Медведевым с лета 2017 года. В 2019 году француз был признан лучшим тренером сезона. Ранее он работал в качестве спарринг-партнера с двукратным победителем турниров Большого шлема россиянином Маратом Сафиным, бывшей первой ракеткой мира и победительницей семи турниров Большого шлема бельгийкой Жюстин Энен и финалистом Открытого чемпионата Австралии 1999 года шведом Томасом Энквитом. В решающем матче того турнира Энквист проиграл россиянину Евгению Кафельникову.