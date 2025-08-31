Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Абрамян получил нейтральный статус

Статус дает право быть аккредитованным специалистом на чемпионатах мира и Европы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян стал обладателем нейтрального статуса, который дает право быть аккредитованным специалистом на чемпионатах мира и Европы. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Кроме Абрамяна, в августе нейтральный статус также получил механик команды Григорий Махнычев.

В середине мая Абрамян рассказал ТАСС, что планирует получить нейтральный статус для того, чтобы быть вместе с командой российских велосипедистов на сентябрьском чемпионате мира в Руанде. "Как главный тренер я должен ехать на чемпионат мира. Мне очень не нравится такое положение вещей, когда мы не можем ездить на соревнования без своего флага и гимна. Но нашим спортсменам важно получать опыт выступления на крупных международных стартах", - сказал он тогда.

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе примет столица Руанды Кигали с 21 по 28 сентября 2025 года. Срок приема заявок для участия в этом турнире завершится 12 сентября.

По состоянию на конец августа 19 представителей персонала российских велогонщиков являются обладателями нейтрального статуса. Это Абрамян, Махнычев, Никита Бекинеев, Ольга Бессонова, Валерий Борисюк, Олег Даниленко, Владислав Дронов, Владимир Хозов, Сергей Киренкин, Владимир и Ита Кирильцевы, Александр Кузнецов, Юрий Нестеров, Александр Самарин, Денис Шпагин и Равиль Юсупов, Павел Якушевский и Александр Валов и Кира Рогова.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Российские тренеры и специалисты, которые планируют сопровождать своих спортсменов на крупных международных стартах, также должны сначала получить от UCI нейтральные статусы.