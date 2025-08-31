Ранее французский тренер объявил о прекращении восьмилетнего сотрудничества с российским теннисистом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев достиг высоких результатов, работая с французским специалистом Жилем Сервара, однако его спад затянулся. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Сервара объявил о прекращении сотрудничества с Медведевым.

"В последнее время результаты Даниила заметно ухудшились, он стал вылетать на ранних стадиях, выпал из десятки мирового рейтинга. В этом сезоне у него мало что получается, поэтому перемены назревали. Даня долго работал с Сервара, и они добились многого, но спад затянулся", - сказал Ольховский.

Под руководством француза Медведев выиграл 20 турниров Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В 2020 году россиянин выиграл Итоговый турнир ATP. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира.

Медведеву 29 лет, на Открытом чемпионате США он потерпел третье подряд поражение в стартовом матче турнира Большого шлема. Россиянин впервые с 2019 года покинет топ-15 мирового рейтинга.