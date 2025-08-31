Колосков считает, что два пенальти в матче "Спартак" - "Сочи" были назначены верно

По мнению эксперта, красно-белые показали блеклую игру

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Два пенальти в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи" были назначены арбитром верно. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В субботу "Спартак" дома обыграл "Сочи" со счетом 2:1. Оба пенальти реализовал аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьэль Барко.

"Я обычно не вмешиваюсь в судейские дела, когда они тем более спорные. Но в данном случае два 100-процентных пенальти, - сказал Колосков. - В первом моменте удар сзади по ногам, во втором - борцовский прием. Бросок через бедро называется в борьбе. Поэтому тут спорить нечего, пенальти 100-процентные".

"Очень унылая была игра у "Спартака", откровенно говоря, она меня разочаровала. При таких футболистах, казалось бы, которые в разное время показывали хороший футбол, примитив какой-то. Каждая вторая передача чужому, ни одной хорошей комбинации, как-то все на полускоростях. Манфред Угальде вообще потерялся, Эсекьель Барко раньше носился как угорелый, сейчас двигается, но не с таким энтузиазмом. Первый тайм был Наиля Умярова, все четко и разумно: вовремя передачи средние и длинные, подстраховка. Все остальное на его фоне блекло. Забили с пенальти, с игры ничего вразумительного не было, поэтому "Спартак" вчера меня разочаровал", - добавил Колосков.