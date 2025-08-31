Невена Дамьянович отметила, что в дерби у игроков присутствует много эмоций

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Победа над московским "Спартаком" всегда доставляет особые эмоции для футболисток ЦСКА, в команде понимают важность этих игр. Такое мнение ТАСС высказала капитан и защитник ЦСКА Невена Дамьянович.

В пятницу ЦСКА в гостях обыграл "Спартак" со счетом 1:0 в первом матче Winline Кубка России. Ответная встреча пройдет 14 сентября.

"Если честно, то это только первая игра, один тайм, будет еще второй матч. Конечно, когда играем в дерби - много эмоций, - сказала Дамьянович. - Я рада, что выиграли, думаю, что была очень хорошая игра, топ. Отмечать гол у трибуны "Спартака" - это от больших эмоций. Уважаю каждый клуб и каждого фаната".

"Матчи и победы в дерби - это что-то особенное. Я смотрю мужской футбол, как они играют, там много эмоций, так же в женском. Дерби ЦСКА - "Спартак" - большое русское дерби, особенные матчи. Атмосфера прикольная, мы ждем такие игры всегда", - добавила Дамьянович.