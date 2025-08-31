Теннисист Медведев назвал невероятными годы работы с тренером Сервара

В воскресенье стороны объявили о прекращении сотрудничества

ТАСС, 31 августа. Годы работы с французским тренером Жилем Сервара были невероятными для российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом спортсмен написал в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Сервара объявил о прекращении сотрудничества с Медведевым.

"Невероятные 8-10 лет совместной работы, 20 титулов, первое место в рейтинге, но самое важное - огромное количество счастливых и веселых моментов, которые останутся в памяти навсегда. Я благодарен за нашу работу на протяжении всех этих лет", - написал Медведев.

Под руководством француза Медведев выиграл 20 турниров Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В 2020 году россиянин выиграл Итоговый турнир ATP. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира.

Медведеву 29 лет, на Открытом чемпионате США он потерпел третье подряд поражение в стартовом матче турнира Большого шлема. Россиянин впервые с 2019 года покинет топ-15 мирового рейтинга.