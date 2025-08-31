Форварду "Акрона" оказали медицинскую помощь, остановили кровотечение, и он продолжил встречу с перебинтованной головой

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисту тольяттинского "Акрона" Артему Дзюбе попали ногой по голове в первом тайме матча седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой". Встреча проходит в Самаре.

В начале первого тайма защитник "Балтики" Кевин Андраде промахнулся по мячу и ударил Дзюбу ногой в лицо. Форварду "Акрона" оказали медицинскую помощь, остановили кровотечение. Он продолжил встречу с перебинтованной головой.

По ходу второго тайма "Балтика" выигрывает со счетом 2:0.