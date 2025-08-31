Бразильский полузащитник провел за российский клуб шесть матчей

ТАСС, 31 августа. "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии ведет переговоры о переходе бразильского футболиста петербургского "Зенита" Жерсона, который пополнил состав российской команды в июле. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бразильский "Фламенго" объявил о переходе Жерсона в "Зенит" 4 июля. Полузащитник провел за петербургский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Жерсону 28 лет, он выступал за "Фламенго" с зимы 2023 года и являлся капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с "Фламенго" он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019). Ранее полузащитник играл за французский "Марсель", итальянские "Рому" и "Фиорентину" и бразильский "Флуминенсе".