В матче с командой Бельгии словенец набрал 26 очков, сделал 11 передач и совершил 10 подборов

ТАСС, 31 августа. Словенец Лука Дончич стал пятым игроком в истории чемпионатов Европы по баскетболу, который смог сделать трипл-дабл по ходу матча.

В игре группового этапа против команды Бельгии (86:69) Дончич набрал 26 очков, сделал 11 передач и совершил 10 подборов. Для словенцев это первая победа на турнире после поражений от сборных Польши (95:105) и Франции (95:103).

До Дончича трипл-дабл удалось сделать хорватам Стояну Вранковичу (1993) и Тони Кукочу (1995), румыну Рарешу Мандаке (2017) и поляку Матеушу Понитке (2022).

Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре. Турнир завершится 14 сентября. Сборная России отстранена от участия в соревнованиях и не выступала в отборочном турнире.