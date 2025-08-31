Игра чемпионата России завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба не исключил ухода из чемпионата России по футболу после удаления в матче против московского ЦСКА. Об этом игрок рассказал журналистам.

В воскресенье "Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1, на счету Кордобы забитый мяч. Однако на 56-й минуте нападающий был удален с поля.

"Не в первый раз, когда со мной происходит такое - хорошая игра идет, но после этого судья начинает действия против меня или "Краснодара", - сказал Кордоба. - Однако я горжусь командой, потому что наши футболисты довели матч до ничьей. Мне кажется, что арбитру нужно еще раз пересмотреть момент. Я не касался Мойзеса, и он сам сказал, что касания не было".

"После таких моментов мне действительно хочется покинуть этот чемпионат. За мои четыре года произошло все, что вообще могло быть. Я люблю "Краснодар", этот клуб, так точно не должно продолжаться", - добавил он.

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.

Кордобе 32 года, он выступает за "Краснодар" с 2021 года. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров "Краснодара".