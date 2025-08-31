Главный тренер "Краснодара" отметил, что после удаления нападающего команды Джона Кордобы игроки и тренеры ЦСКА провоцировали его

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Поведение тренеров и футболистов московского ЦСКА в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) после удаления нападающего "Краснодара" Джона Кордобы было хамским. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

В воскресенье "Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА (1:1), играя с 56-й минуты в меньшинстве из-за удаления Кордобы.

"Остались в большинстве, Кордоба уходит, все тренеры и игроки на скамейке ЦСКА и хлопают и провоцируют его, - сказал Мусаев. - Для меня это открытое хамство. Если так делают в Швейцарии (главный тренер ЦСКА Фабио Челестини - швейцарец, ранее он работал в "Базеле" - прим. ТАСС), я не знаю, впервые вижу такое. В Швейцарии, возможно, так себя ведут мужчины, но в России так никто не делает. Никто не злорадствует над человеком, которого удалили, чтобы спровоцировать".

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.