После матча наставник "Краснодара" назвал хамским поведение тренеров и игроков московской команды, упомянув швейцарское происхождение Челестини

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обвинения главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, связанные с поведением тренеров и футболистов московского ЦСКА в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) после удаления нападающего краснодарской команды Джона Кордобы, можно объяснить излишней эмоциональностью. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

В воскресенье "Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА (1:1), играя с 56-й минуты в меньшинстве из-за удаления Кордобы. После матча Мусаев назвал хамским поведение тренеров и игроков московской команды, упомянув швейцарское происхождение Челестини.

"Вы должны знать, что я отчасти швейцарец, наполовину итальянец, - сказал Челестини. - Родители дали мне хорошее воспитание. Я шесть лет играл в Испании, четыре года - во Франции. Я был тренером в Италии и Испании, теперь в России. Дипломы получил в разных странах, говорю на пяти языках. Я себя считаю человеком мира".

"Многое происходит на поле, но эмоции должны оставаться на поле. Я могу сказать, что не аплодировал. Давайте не будем вовлекать в футбол Швейцарию, Россию и другие страны. Если что-то было не так, я прошу прощения", - добавил он.

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.