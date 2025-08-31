"Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА (1:1), с 56-й минуты играя в меньшинстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Арбитр Рафаэль Шафеев не должен был удалять нападающего "Краснодара" Джона Кордобу в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян.

Кордоба был удален во втором тайме матча с ЦСКА (1:1) после момента с защитником хозяев Мойзесом.

"Как минимум я думаю, что главный судья должен был сам посмотреть эпизод, - сказал Сперцян. - Я изначально не видел момента, Мойзес любит провоцировать, он смеялся. Понятное дело, что это футбол, но по мне это не красная. Судья должен был сам посмотреть эпизод".

После матча Кордоба заявил о желании покинуть чемпионат России из-за многочисленных ошибок со стороны судей, однако Сперцян считает, что заявление партнера по команде сделано на эмоциях. "Он, может, это как-то на эмоциях сказал. Я уже привык к судейству, но думаю, что нам нужно концентрироваться на футболе. Надеюсь, что ситуация исправится, а может быть, еще хуже будет", - заключил Сперцян.

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.