ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром", с 56-й минуты играя в большинстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высоко поднял ногу в противоборстве с защитником ЦСКА Мойзесом, поэтому арбитр его удалил. Такое мнение журналистам высказал Мойзес.

В воскресенье ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). Кордобу удалили во втором тайме после момента с Мойзесом.

"Это решение судьи, - сказал Мойзес. - Он решил показать красную карточку Кордобе, мы продолжили игру. В принципе, мне нечего сказать по этому эпизоду. Кордоба слишком высоко поднял свою ногу, судья решил дать ему красную карточку. Никаких комментариев не могу дать больше. Были ли контакт? Без комментариев".

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.